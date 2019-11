Morreu a atriz norte-americana Laurel Griggs, de apenas 13 anos. Segundo os seus familiares, citados pelo website Page Six, a jovem não resistiu a um forte ataque de asma.

O óbito deu-se no passado dia 5 de novembro, com o funeral a realizar-se três dias depois, em Nova Iorque, segundo a Billboard.

Laurel Griggs era sobretudo conhecida pela sua participação no musical "Once", peça da Broadway baseada no filme de John Carney com o mesmo nome.

O filme é protagonizado pelo músico irlandês Glen Hansard, dos The Frames e Swell Season, e grande amigo de Eddie Vedder, contando ainda com música composta pelo próprio.

"O mundo perdeu uma princesa, que só queria um futuro feliz para toda a gente", escreveu o seu avô, nas redes sociais.

Para além de "Once", Laurel Griggs fez ainda parte do elenco da peça "Gata em Telhado de Zinco Quente", contracenando com Scarlett Johansson.