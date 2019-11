“Talvez Se eu Dançasse” é o novo single de Miguel Araújo, assinalando uma nova fase na carreira do músico, que - pode ler-se em comunicado - passa a editar a sua música de forma independente. Estão prometidos novos singles no próximo ano.

Miguel Araújo anuncia também que dará um concerto na Passagem de Ano na Avenida dos Aliados, no Porto, "após o tradicional espectáculo piromusical, lançado a partir do edifício da Câmara Municipal do Porto".

A acompanhar estas novidades, Araújo escreveu um texto em que explica como nasceu a nova canção e justifica a opção por canções avulso. Pode lê-lo aqui:

‘"Talvez se eu Dançasse" saiu-me de um jorro, como coisa feita, palavras e melodia ao mesmo tempo. É raro em mim, geralmente as canções têm um parto sofrido. Mas esta surgiu-me com a força das coisas que já existem, que sempre existiram. É a primeira música que eu edito enquanto artista independente, já sem editora, já sem a obrigação contratual de editar um "disco". A existência desta canção enquanto entidade própria, solta, avulsa, fim em si e não parte de um todo, acendeu em mim um entusiasmo de princípio dos tempos. Não ter que andar a pastorear 12 canções em rebanho para que não se afastem umas das outras, para que todas e cada uma se submetam a um colectivo que marcha para um fim determinado, foi um grilhão que se me soltou da canela. A liberdade artística e criativa deste lançamento tem em mim um peso e uma importância históricas. Por coincidência, julgo que é a primeira vez que falo tão aberta e despudoradamente de mim, na primeira pessoa, numa música. Um tímido doentio tem que conviver com a Auto-consciência, com um "eu" que nos vai policiando cado passo, cada gesto. Não se vence esse tirano, mas convive-se com ele, com alguma diplomacia, como com um cão que ladra e rosna mas, se a gente não deixar, não morde. Tem é que se ir andando, há que passar ao largo. E ir cantando como se ninguém ouvisse.’

O videoclip foi gravado na Ilha de Faro e realizado por André Tentugal: