James Blunt está de regresso a Portugal, para um concerto no próximo ano.



O cantor britânico incluiu o nosso país na sua digressão europeia de apoio a “Once Upon a Mind”, o seu disco mais recente.



Segundo a Malp Event, que organiza o concerto, James Blunt atua no Campo Pequeno a 9 de junho.



Os bilhetes para o primeiro concerto de James Blunt em Portugal desde 2014 já estão à venda e custam entre 30 euros e 40 euros.