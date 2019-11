Drake foi forçado a abandonar o palco mais cedo do que o previsto, durante uma atuação surpresa no festival Camp Flog Gnaw, organizado pelo rapper Tyler, the Creator.

O autor de 'Hotline Bling' foi incessantemente apupado pelo público presente, que estaria à espera de ver, naquele palco, Frank Ocean - e não Drake.

A dada altura, Drake pergunta ao público se este quer que ele continue com o concerto - e a resposta é um sonoro "não!". Veja um vídeo do momento: