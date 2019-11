A revista Kerrang! divulgou uma lista com aqueles que considera serem os melhores álbuns emo de sempre.

Da lista fazem parte os reunidos My Chemical Romance, que lideram com o aclamado "The Black Parade", de 2006, mas também nomes como os Fall Out Boy, Panic! At The Disco e Paramore, entre muitos outros.

Veja aqui a lista dos 25 melhores álbuns emo de sempre, para a Kerrang!:

25. Jawbreaker – Dear You (1995)

24. Mineral – The Power Of Falling (1997)

23. Texas Is The Reason – Do You Know Who You Are? (1996)

22. Cap’n Jazz – Shmap’n Shmazz (1995)

21. Mayday Parade – A Lesson In Romantics (2007)

20. Funeral For A Friend – Casually Dressed And Deep In Conversation (2003)

19. Rites Of Spring – Rites Of Spring (1985)

18. Far – Water & Solutions (1998)

17. The Promise Ring – Nothing Feels Good (1997)

16. Finch – What It Is To Burn (2002)

15. Thursday – Full Collapse (2001)

14. Dashboard Confessional – The Places You Have Come To Fear The Most (2001)

13. Jimmy Eat World – Bleed American (2001)

12. The Get Up Kids – Something To Write Home About (1999)

11. Paramore – Riot! (2007)

10. Sunny Day Real Estate – Diary (1994)

9. Taking Back Sunday – Tell All Your Friends (2002)

8. The Used – In Love And Death (2004)

7. Weezer – Pinkerton (1996)

6. My Chemical Romance – Three Cheers For Sweet Revenge (2004)

5. American Football – American Football (1999)

4. Panic! At The Disco – A Fever You Can’t Sweat Out (2005)

3. Jimmy Eat World – Clarity (1999)

2. Fall Out Boy – From Under The Cork Tree (2005)

1. My Chemical Romance – The Black Parade (2006)