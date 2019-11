Miley Cyrus foi sujeita a uma cirurgia nas cordas vocais. Segundo a People, a cantora encontra-se neste momento a recuperar, e irá ficar de baixa durante várias semanas.

Recorde-se que no início de outubro Miley Cyrus foi internada devido a uma amigdalite, tendo sido diagnosticada, enquanto estava no hospital, com um outro problema afetando as suas cordas vocais.

O período de recobro obriga Cyrus a adiar todos os seus planos de carreira para 2020, entre os quais um novo álbum e uma nova digressão.

Em maio, a cantora editou "She Is Coming", o primeiro de uma trilogia de EPs, e depois disso editou dois singles: 'Slide Away' e 'Don't Call Me Angel', este último com Ariana Grande e Lana Del Rey.