Foram divulgados os resultados da investigação à morte do ator Charles Levin, cujo corpo foi encontrado no passado mês de julho, no estado do Oregon.

Segundo os investigadores, Levin terá caído de uma ravina em Grants Pass enquanto procurava o caminho para casa, numa estrada isolada de uma zona montanhosa.

Quando foi localizado pelas autoridades, o corpo do ator encontrava-se preso entre duas árvores e "parcialmente comido por abutres", segundo o relatório.

O seu carro foi descoberto no cimo da ravina, com o seu cão de estimação morto dentro do interior da viatura. A sua morte foi encarada como tendo sido "acidental".

Charles Levin era sobretudo conhecido pelo seu papel em "Seinfeld", participando no episódio 'The Gris', de 1993. Também teve papéis menores em filmes como "This Is Spinal Tap".