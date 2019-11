A$AP Rocky anunciou que irá regressar à Suécia, onde esteve preso durante mais de um mês, durante o verão.

O rapper irá atuar no Ericsson Globe, em Estocolmo, no dia 11 de dezembro.

Juntamente com o norte-americano, pisarão o palco vários artistas suecos, com os lucros obtidos com a venda de bilhetes a reverterem para a FARR, uma organização sueca de apoio a refugiados.

Recorde-se que A$AP Rocky foi detido pelas autoridades suecas em julho passado, após ter sido acusado de agredir dois homens que, alegadamente, o terão insultado.

O músico acabaria por ser libertado em agosto, tendo sido posteriormente dado como culpado e condenado a uma pena suspensa.