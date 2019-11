Ozzy Osbourne tem uma canção nova. 'Under the Graveyard' é o seu primeiro tema a solo em dez anos, e é o primeiro avanço para "Ordinary Man", o seu novo álbum, que será editado em 2020.

O disco foi gravado em Los Angeles, e contará com os préstimos de Andrew Watt, Duff McKagan (Guns N' Roses) e Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).

Ainda que sonoramente distinta, 'Under the Graveyard' faz lembrar a clássica 'Paranoid', dos Black Sabbath, sobretudo ao nível da letra.

"Ordinary Man" será o sucessor de "Scream", editado em 2010, tendo sido gravado enquanto Ozzy se encontrava a recuperar de uma queda aparatosa, que o obrigou a cancelar a sua digressão mundial.

Sobre o novo disco, o músico garante que é "o melhor que já fiz", e nasceu através da sua colaboração com... Post Malone.

"Nunca tinha ouvido falar deste puto. Pediu-me para cantar na 'Take What You Want', que foi o que eu fiz, e uma coisa levou à outra. Comecei a gravar um álbum com o produtor dele, o Andrew Watt", explicou, ao tablóide The Sun.

"Tive muitas saudades da música. Os meus fãs são muito bons e leais. Até fazer o disco, julguei que estava a morrer. Mas isto fez-me tirar o cu da cama".

Ouça aqui 'Under the Graveyard':