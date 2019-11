Johnny Marr respondeu a novos rumores que davam conta de uma reunião dos Smiths, com uma publicação enigmática no Twitter: "o Nigel Farage irá tocar guitarra", escreveu.

Esta publicação parece ser uma referência às declarações políticas de Morrissey, que nos últimos anos se tem tornado conhecido pelo seu apoio ao Brexit e a partidos de extrema-direita.

Nigel Farage é um dos mais ferozes apoiantes da saída do Reino Unido da União Europeia, sendo precisamente o líder do Partido do Brexit, e tendo dirigido o UKIP (Partido da Independência do Reino Unido), um partido de extrema-direita.

O guitarrista, que politicamente se posiciona à esquerda, terá desta forma rejeitado qualquer eventual reunião da sua antiga banda. Veja aqui: