Os Portishead poderão regressar aos palcos em 2020, e com disco novo. Quem o diz é o organizador do festival espanhol Primavera Sound, Gabi Ruiz.

Segundo o empresário, os Portishead - "que são basicamente Geoff Barrow", que já tocou por diversas vezes no festival com os BEAK> - poderão estar a preparar algo para o próximo ano.

"Tenho um espião que me disse que é possível que haja novo disco de Portishead para o ano. Se são fãs do festival e têm disco novo... Ou em 2020 ou em 2021. Talvez toquem primeiro em salas e depois em festivais", disse, à Rádio Primavera Sound.

O último álbum dos Portishead, "Third", data de 2008, tendo a banda dado o seu último concerto em 2015. A sua última passagem por Portugal teve lugar em 2014, quando os britânicos atuaram no festival Marés Vivas.

O Primavera Sound 2020 irá realizar-se de 4 a 6 de junho de 2020. Desde 2012 que existe uma edição do mesmo no Porto, com muitos pontos de contacto no cartaz; em 2020, este irá realizar-se de 11 a 13 de junho. Para já só há um nome confirmado no cartaz: os Pavement.