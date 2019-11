O inglês Pete Doherty, vocalista dos Libertines e Babyshambles, foi detido em Paris.

O músico está a ser acusado de posse de droga (cocaína) e, segundo as autoridades, estaria sob o efeito de drogas e álcool na altura da sua detenção, que aconteceu às primeiras horas desta sexta-feira.

O cantor poderá ficar na esquadra durante 24 horas, antes de ser libertado ou formalmente acusado.

Em França, a posse de cocaína para uso pessoal é punível com uma pena de prisão no máximo de um ano e com uma multa, podendo a sentença ser maior se se verificarem fatores agravantes, como o portador do estupefaciente ter colocado outras pessoas em perigo.

Segundo a imprensa britânica, Pete Dogerty terá sido detido na zona de Pigalle, onde dois gramas de cocaína custam cerca de 225 euros.

Do cadastro de Pete Doherty, que este ano lançou um disco a solo, constam detenções por posse de várias drogas e outros delitos.