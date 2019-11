O final do ano aproxima-se e com ele muitas novidades em português. Depois de Capicua ter regressado com o single homónimo do seu próximo álbum, "Madrepérola", de Surma ter ido ao baú revisitar e dar uma nova vida a 'Wanna Be Basquiat' e de Mai Kino ter regressado com o novo single, 'Talk', mostramos-lhe agora canções e vídeos novos de artistas como Márcia, Expensive Soul, Xinobi, Branko Héber Marques (dos HMB), os regressados Norton, Marinho e Lour.

Márcia - 'Corredor'

O novo single retirado do mais recente álbum de Márcia, "Vai e Volta", chega com novo vídeo, realizado pela artista em colaboração com Filipe Cunha Monteiro. Recorde-se que Márcia, que celebra este ano 10 anos de percurso musical, atua pela primeira vez no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 18 de dezembro.

Expensive Soul - 'Só Pr'a Te Ver' feat. Vitor Kley

A canção dos Expensive Soul, incluída no álbum "A Arte das Musas", conta com uma nova versão em dueto com o brasileiro Vitor Kley, colaboração que "resultou de uma admiração mútua". A dupla atua na Altice Arena, em Lisboa, a 23 de novembro, concerto que serve de celebração de 20 anos de carreira.

Xinobi & Mystery Affair - 'Criaturas'

A nova canção de Xinobi é uma colaboração com a DJ e produtora mexicana Mystery Affair, que chegou para celebrar o "dia de los muertos", celebrado a 1 de novembro. O vídeo do tema, que "foi começado em Guadalajara, desenvolvido algures sobre o oceano Atlântico e terminado em Lisboa", pode ser visto abaixo.

Branko, Sango, Cosima, ProfJam - 'Hear From You'

Agora a quatro mãos, com a adição de ProfJam, o tema incluído em "Nosso", álbum editado por Branko no início do ano, 'Hear From You' ganha também um vídeo futurista e apocalíptico realizado por Augusto Fraga e gravado ao longo de dois dias na Lisnave e Praia do Segundo Torrão, na Trafaria.

Héber Marques - 'Amor Perfeito'

O vocalista dos HMB está de regresso com um novo single a solo que serve de apresentação ao novo EP, "Amanhã", com edição agendada para o dia 29 de novembro. "Esta canção sempre esteve no meu imaginário", diz Marques no comunicado de imprensa, "nela consigo encontrar um pouco de todas as minhas raízes. A mensagem de amor, o ritmo ‘swingado’ que evoca África, e a poesia que é tão portuguesa”.

Norton - 'Changes'

Grupo de Castelo Branco está de volta com este 'Changes', cujo vídeo, realizado por David Francisco, foi filmado em Santa Cruz, na costa oeste do país, e conta com a participação da longboarder russa Valeriya Gogunskaya.

Marinho - 'Joni'

Aquando da apresentação do seu álbum de estreia, "~", na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, Marinho tocou a canção que compôs em homenagem a Joni Mitchell. O vídeo do tema escrito pela artista a pensar em Mitchell, que esta quinta-feira completou 76 anos, foi gravado ao vivo na sala da capital.

Lour - 'Home'

'Home' é o terceiro single de Lour, sucedendo a 'Honey' - incluído na coletânea de novos talentos da Fnac, em 2018 - e 'Remember Me', revelado este ano. No momento em que prepara a edição de um EP, o artista de Oeiras explica à BLITZ que 'Home' fala das saudades que sentiu depois de se zangar com uma pessoa que lhe era muito próxima, "foi escrita na fase em que já tinha colocado o orgulho de lado e estava só a aceitar que precisava daquela pessoa para estar bem e feliz".