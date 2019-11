O concerto de Kevin Morby no festival Super Bock em Stock foi cancelado.

Segundo a Música no Coração, que organiza o festival, o norte-americano foi obrigado a cancelar a digressão europeia, por ordem médica.

“Aos meus amigos europeus: fico de coração partido, mas devido a uma doença terei de cancelar as próximas datas da minha digressão de novembro. Por muito que deteste cancelar concertos por razões destas, preciso de ouvir o meu corpo e os médicos e descansar, de forma a poder recuperar por completo. Por favor acreditem quando vos digo que dar concertos é uma das minhas grandes alegrias na vida, mas tenho de descansar para poder voltar à estrada no próximo ano e depois disso”, escreve Kevin Morby, que este ano lançou o álbum “Oh My God”.

O Super Bock em Stock acontece em várias salas de Lisboa a 22 e 23 de novembro.

Estes são os artistas confirmados:



Michael Kiwanuka, Viagra Boys, Nilüfer Yanya, Ghostly Kisses, Balthazar, Curtis Harding, Meute, Sinkane, Helado Negro, Ady Suleyman, Orville Peck, Jordan Mackampa, Marisa Nassler, Slow J, Col3trane, HAUTE, Dream People, Bruno de Seda, Baleia Baleia Baleia e Gator, the Alligator, Sweaty Palms, Marinho, Luís Severo, Ditch Days, Alfredo Costa, Light Gun Fire, Lot, Loyal, Mar & Sol Soundsystem, Meses Sóbrio, Murta, Niki Moss, Polivalente, Stckman, Vum Vum e Lylo

Kevin Morby iria tocar a 23 de novembro no Teatro Tivoli BBVA. A Música no Coração promete dar em breve “novidades” sobre o festival.