Kanye West anunciou a sua intenção de mudar de nome - mas apenas durante um ano. O rapper quer passar a ser conhecido como "Christian Genius Billionaire Kanye West", ou "Cristão Génio Bilionário Kanye West".

Kanye expressou esta vontade no festival Fast Company Innovation, em Nova Iorque, onde fez esta quinta-feira uma aparição surpresa.

"As pessoas dizem que não é de bom tom dizeres que és bilionário. E eu estou a pensar mudar o meu nome, durante um ano, para Christian Genius Billionaire Kanye West, para que percebam o que isso é", afirmou.

"O Martin Luther King não morreu porque tinha um sonho; tinha outras coisas das quais iria falar", continuou. "Do empoderamento dos negros, do seu empoderamento económico. Eles não querem que saibamos que podemos comprar terras; não querem que sejamos donos a 100%, como eu com a Yeezy".

Kanye reafirmou, ainda, a sua intenção de se candidatar à presidência em 2024. "Quando eu for presidente, vamos criar muitos empregos", disse.