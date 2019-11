O Mad Cool, festival "irmão" do NOS Alive - realiza-se nas mesmas datas, e partilha com o evento português vários nomes do cartaz - anunciou esta semana mais alguns nomes do alinhamento, entre os quais os Deftones.

A banda norte-americana encontra-se a preparar um novo álbum de estúdio, o qual será lançado em 2020, segundo o vocalista Chino Moreno. "Vai sair no ano que vem, de preferência no início do ano", afirmou.

Para além dos Deftones, foram ainda anunciados os Foals, Jamie Cullum, Richard Hawley, Wolf Alice e Finneas, irmão de Billie Eilish.

Os dois festivais partilham, para já, dois nomes: Eilish e Taylor Swift, que serão headliners em ambos. O festival espanhol já conta no cartaz com nomes como Alt-J, Twenty One Pilots e Pixies, para além dos supracitados.

A edição de 2020 do Mad Cool irá realizar-se de 8 a 11 de julho e a do NOS Alive de 9 a 11 de julho. O festival português conta, para além das duas cantoras norte-americanas, com a presença dos Da Weasel, Caribou, Two Door Cinema Club w Wolf Parade no alinhamento.