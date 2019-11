MISTY FEST

Concertos em várias cidades de Nitin Sawhney, Maria Gadú, Teresa Salgueiro, Maria de Medeiros & Legendary Tigerman, Lina_Raül Refree, Kyle Eastwood, Maria Mendes, Melingo, Travis Birds

A partir de 1 de novembro



Todas as datas aqui



DIVINE COMEDY

Aula Magna, Lisboa, 7 de novembro

Teatro Académico Gil Vicente, 8 de novembro

Theatro Circo de Braga, 9 de novembro



CASS MCCOMBS

Círculo Católico de Operários do Porto, 7 de novembro

gnration, Braga, 8 de novembro



15 euros (no dia do concerto, 20 euros no Porto)



DJAVAN

Campo Pequeno, Lisboa, 8 de novembro

Coliseu do Porto, 9 de novembro



WILLIAM TYLER

Auditório de Espinho, 8 de novembro (8 euros)

Pequeno Auditório do Centro de Artes do Espetáculo, 9 de novembro (4 euros)

Teatro Bocage, Lisboa, 10 de novembro (12 euros)

PEDRO ABRUNHOSA

Coliseu de Lisboa, 8 de novembro

Coliseu do Porto, 15 de novembro



A partir de 20 euros



EXPENSIVE SOUL

Multiusos de Guimarães, 9 de novembro

Altice Arena, LIsboa, 23 de novembro



GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR

Lisboa ao Vivo, 9 de novembro (com Light Conductor)

Hard Club, Porto, 10 de novembro (com Light Conductor)

30 euros



VÍTOR KLEY

Coliseu de Lisboa, 10 de novembro

A partir de 35 euros



JORGE PALMA

Coliseu de Lisboa, 14 de novembro

Entre 15 euros e 45 euros



FESTIVAL PARA GENTE SENTADA

Braga, 15 e 16 de novembro

15 de novembro: Kamaal Williams, Sensible Soccers

16 de novembro: O Terno, John Grant



25 euros (um dia) e 40 euros (dois dias)



ANDRÉ RIEU

20, 21, 22, 28 e 29 de novembro

A partir de 40 euros



ANTÓNIO ZAMBUJO

Altice Fórum Braga

22 de novembro

A partir de 20 euros



SUPER BOCK EM STOCK

22 e 23 de novembro

Várias salas em Lisboa

Confirmados: Kevin Morby, Michael Kiwanuka, Viagra Boys, Nilüfer Yanya, Ghostly Kisses, Balthazar, Curtis Harding, Meute, Sinkane, Helado Negro, Ady Suleyman, Orville Peck, Jordan Mackampa, Marisa Nassler, Slow J, Col3trane, HAUTE, Dream People, Bruno de Seda, Baleia Baleia Baleia e Gator, the Alligator, Sweaty Palms, Marinho, Luís Severo, Ditch Days, Alfredo Costa, Light Gun Fire, Lot, Loyal, Mar & Sol Soundsystem, Meses Sóbrio, Murta, Niki Moss, Polivalente, Stckman, Vum Vum e Lylo



BALTHAZAR

24 de novembro

Hard Club, Porto

27 euros



VAMPIRE WEEKEND

Coliseu de Lisboa, 26 de novembro

A partir de 30 euros



THE WATERBOYS

Campo Pequeno, Lisboa, 27 de novembro

Entre 35 euros e 60 euros



NOUVELLE VAGUE

3 dezembro - Teatro das Figuras, Faro

4 dezembro - Aula Magna, Lisboa

5 dezembro - Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra

6 dezembro - Teatro José Lúcio da Silva, Leiria

7 dezembro - Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

8 dezembro - Casa da Música, Porto



Entre 23 euros e 35 euros



BRYAN ADAMS

Altice Arena, Lisboa, 6 de dezembro

Altice Forum Braga, 7 de dezembro



A partir de 40 euros em Lisboa e de 30 euros em Braga



ALTER BRIDGE

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa, 6 de dezembro

32 euros



BRUCE DICKINSON

Aula Magna, Lisboa, 8 de dezembro

Espetáculo One-Man Speaking Show

Entre 30 euros e 55 euros



GHOST

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa, 10 de dezembro

30 euros



THE NATIONAL

Campo Pequeno, Lisboa, 12 de dezembro

Entre 24 euros e 36 euros



CONAN OSIRIS

Coliseu de Lisboa, 12 de dezembro

20 euros



GAVIN JAMES

Aula Magna, Lisboa, 12 de dezembro

Entre 24 e 32 euros



RUI VELOSO

Super Bock Arena, Porto

14 de dezembro



Entre 30 euros e 50 euro



DREAM MUSIC FEST

Altice Forum Braga, 14 de dezembro

Com Calum Scott, Gavin James e Carolina Deslandes



CAPICUA

Teatro da Trindade, Lisboa, 17 de dezembro



MÁRCIA

Coliseu de Lisboa, 18 de dezembro

Entre 15 euros e 24 euros



EM 2020



MADONNA

Coliseu de Lisboa

Datas: 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro



JAMES ARTHUR

Campo Pequeno, Lisboa

19 de janeiro

A partir de 23 euros



MELANIE MARTINEZ

Campo Pequeno, Lisboa

21 de janeiro

Entre 25 euros e 40 euros



ANGEL OLSEN

22 e 23 de janeiro, Capitólio, Lisboa (organização ZDB), 25 euros

24 de janeiro, Hard Club, Porto



22 euros (pré-venda) e 25 euros (próprio dia)



CASCAIS ROCK FEST

24 e 25 de janeiro

Salão Preto & Prata do Casino Estoril

24 de janeiro: Lita Ford

25 de janeiro: Stranglers

Também confirmados: Crazy Lixx, Hot Stuff, Cutting Crew e Dare



KEANE

Coliseu do Porto, 25 de janeiro

Campo Pequeno, 26 de janeiro



A partir dos 22 euros



DREAM THEATER

Pavilhão de Gondomar, 1 de fevereiro

Campo Pequeno, 2 de fevereiro



40 euros



RIDE

Lisboa ao Vivo, 10 de fevereiro

Hard Club, Porto, 11 de fevereiro

25 euros

EXPLOSIONS IN THE SKY

Aula Magna, Lisboa, 11 de fevereiro

Entre 26 euros e 35 euros



DEVENDRA BANHART

Hard Club, Porto, 15 de fevereiro

Capitólio, Lisboa, 16 de fevereiro (esgotado) e 17 de fevereiro (nova data)



TINDERSTICKS

Teatro das Figuras, Faro, 17 de fevereiro

Aula Magna, Lisboa, 18 de fevereiro

Teatro José Lúcio da Silva, Leiria, 20 de fevereiro

Convento São Francisco, Coimbra, 21 de fevereiro

Casa da Música, Porto, 22 de fevereiro



BIG THIEF

LAV, Lisboa, 17 de fevereiro

Hard Club, Porto, 18 de fevereiro



20 euros



PATRICK WATSON

Coliseu de Lisboa, 23 de fevereiro

Casa da Música, 24 de fevereiro



Entre 28 euros e 32 euros



GHOSTEMANE

Hard Club, Porto, 27 de fevereiro

Lisboa ao Vivo, 28 de fevereiro



22 euros



DESCONCERTO

António Zambujo, Miguel Araújo, Luísa Sobral e César Mourão

Coliseu do Porto, 3 de março

A partir de 15 euros



THE 1975

Altice Arena, Lisboa, 7 de março

Entre 30 euros e 45 euros



METRONOMY

Coliseu de Lisboa, 17 de março



RUSSIAN CIRCLES e Torche

18 de março no Hard Club, Porto

19 de março no Lisboa ao Vivo



22 euros



DIIV

Hard Club, Porto, 19 de março

Lisboa ao Vivo, 20 de março



22 euros



TOY DOLLS

Hard Club, Porto, 20 de março

Lisboa ao Vivo, 21 de março



20 euros



FAT FREDDY'S DROP

Campo Pequeno, Lisboa, 29 de março



TREMOR

São Miguel, Açores

Entre 31 de março e 4 de abril

50 euros



ID NO LIMITS

3 e 4 de abril

Centro de Congressos do Estoril

Rejjie Snow

Kindness

Ezra Collective

Moses Boyd

Coucou Chloe



Passes: a partir de 40 euros (mais informação aqui)



DESCONCERTO

António Zambujo, Miguel Araújo, Luísa Sobral e César Mourão

Coliseu de Lisboa, 4 de abril

A partir de 15 euros



BON IVER

Altice Arena, Lisboa, 15 de abril

Entre 35 euros e 51 euros



NICK CAVE

Altice Arena, Lisboa, 19 de abril

A partir de 35 euros



MACHINE HEAD

Coliseu do Porto, 23 de abril

Coliseu de Lisboa, 24 de abril