Morreu Kendra Malia, vocalista dos norte-americanos White Ring. Tinha 37 anos.

As causas da sua morte não foram imediatamente reveladas, tendo a artista falecido em sua própria casa, no estado de Washington, no passado dia 31 de outubro.

A notícia foi avançada pelo website BrooklynVegan, e confirmada posteriormente pela banda através das redes sociais.

"Não sei o que dizer exceto que te adoro. Kendra para sempre", pode ler-se no Facebook oficial da banda.

Formados em 2009, os White Ring eram uma banda de culto dentro da chamada witch house, música de sonoridade gótica com beats hip-hop.

Ao longo da sua carreira, lançaram vários singles e EPs e um álbum de estúdio, "Gate of Grief", em 2018.