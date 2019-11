Mai Kino, artista portuguesa residente em Londres que a BLITZ entrevistou em março passado, está de volta com 'Talk', um novo single que revela ser sobre "desconexão e alheamento entre nós e os outros, entre nós e o mundo... até connosco próprios. Aquela sensação de te sentires sozinho no meio de uma multidão ou com alguém ao teu lado". Veja o vídeo do novo tema, filmado em Budapeste, abaixo.

A estreia de Mai Kino na música aconteceu em 2015, com o single 'June', e um ano depois lançou o EP "The Waves", que captou a atenção de vários blogues britânicos. 'Young Love', single que antecedeu o novo 'Talk', foi editado no final de 2018 e a artista regressou a Portugal já no início deste ano para atuar em nome próprio no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e em junho passou pelo festival NOS Primavera Sound, no Porto.