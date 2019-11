Kelsey Lu, Jordan Rakei, Biig Piig, Lhast, PEDRO e Carla Prata são as novas confirmações para a edição de 2020 do festival ID No Limits, confirmou esta manhã a promotora Live Experiences. O evento regressa ao Centro de Congressos do Estoril nos dias 3 e 4 de abril do próximo ano e os passes, já à venda nos locais habituais, custam €25,00 neste momento (edição limitada), passando depois a custar €35,00.

Durante o mês de janeiro podem ser comprados a €40,00, entre 1 de fevereiro e 2 de abril custam €45,00 e nos dias do evento custam €55,00, com os bilhetes diários a manterem o preço de €40,00. Os nomes agora anunciados juntam-se a Kindness, Rejjie Snow, Ezra Collective, Moses Boyd e Coucou Chloe, os primeiros nomes confirmados.