Os rumores sobre a relação amorosa entre Whitney Houston e a sua amiga de longa data Robyn Crawford foram agora confirmados por Crawford na sua autobiografia, "A Song for You: A Life with Whitney Houston", que chega às livrarias na próxima terça-feira. Em entrevista à NBC, revela que a amizade das duas se tornou "física" no início mas depois deixou de o ser: "os nossos lábios tocaram-se naquele primeiro verão em que nos conhecemos. Não foi nada planeado, simplesmente aconteceu. Foi maravilhoso. Depois, pouco depois disso, passámos a noite junta e essa foi a noite em que nos tocámos, o que nos aproximou mais".

"Nunca falámos dos rótulos lésbica ou gay", escreve Crawford no seu livro de memórias, "apenas vivíamos a nossa vida e eu tinha esperança que fosse assim para sempre". Mas a situação rapidamente mudou, com Houston a dizer-lhe que não podiam continuar com a "relação física": "disse que tornaria o nosso percurso ainda mais difícil. Ela acreditava que se as pessoas descobrissem o que nós tínhamos iam usar isso contra nós. Era isso que sentíamos nos anos 80".

A amiga da cantora recorda também que Houston lhe contou que a mãe lhe tinha dito que "não era natural duas mulheres terem uma relação tão próxima" como a que tinham. "A Whitney sabia que eu amava e eu sei que ela me amava. Ela significava tudo para mim e eu para ela. Jurámos estar lá sempre uma para a outra", acrescenta ainda. Recorde-se que a cantora acabaria por casar com o também cantor Bobby Brown em 1992. Depois de anos de uma relação intempestiva, que acabou por afastar Houston de Crawford, os dois divorciaram-se em 2006, seis anos antes de a cantora ser encontrada morta numa banheira de um hotel.