Faltam 20 minutos para o início dos 'cabeças de cartaz' e os portugueses Tape Junk já cumpriram simpaticamente a sua função de primeira parte daquele que é o primeiro concerto dos Belle & Sebastian em Lisboa desde um já longínquo 2006. No exterior da Aula Magna um veículo 'descaracterizado' estaciona, saindo do mesmo um cavalheiro de boina e sobretudo que, - gesto imediato - monta uma trotinete desdobrável e desaparece rapidamente. É Stuart Murdoch, mentor, vocalista e compositor principal do estimado bando de escoceses, sabendo que tem um concerto para dar. Passa completamente despercebido.

Esta seria a deixa ideal para se escrever que, minutos depois, à frente de um anfiteatro praticamente esgotado, o homem se transfigura, transformando-se em estrela, dominando a multidão do alto do seu pedestal de sumidade rock. Mas não. Stuart é, no palco da Aula Magna, o mesmo sujeito descontraído que passa entre os pingos da chuva (literalmente), abrindo caminho entre os fumadores que aproveitam os últimos minutos antes do início do espetáculo. Em palco não é um xamã, mas é transbordante em carisma; não é um humorista nato, mas sabe o que dizer e como dizê-lo com graça. E consegue evidenciar o mesmo magnetismo sincero dos tímidos que se fazem valentes. Aparente caso de sintonia (que é como quem diz: é por isto que estes amores acontecem): os fãs dos Belle & Sebastian (vamos lá ser sinceros: nós) são também assim, gente que gosta de fazer bonito.

Com quase um quarto de século de bagagem, o alinhamento de um concerto dos Belle & Sebastian será sempre um puzzle incompleto. Podemos optar pelo queixume: faltou tanto de "If You're Feeling Sinister", o álbum-milagre de 1996 ('Seeing Other People', 'Like Dylan in the Movies', 'Me and the Major', 'Judy and the Dream of Horses - que raio de banda se dá ao luxo de deixar tanta fruta fora da cesta?); faltou tanto de "The Boy With the Arab Strap", o álbum-salvação de 1998 ('Sleep the Clock Around', 'Dirty Dream #2' - que pandilha insensível negligencia tão caloroso repertório?); faltou tudo de "Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant", o álbum-bálsamo de 2000 (sacanas). Podemos, em vez disso, gabar uma setlist que viajou ao passado mais querido, às canções que cada um - durante tanto tempo - pensou serem só suas: 'She's Losing It' e 'Expectations' de rajada, lembrando "Tigermilk" (1996); o mesmo disco debutante a oferecer, pré-encore, a canção que começou com tudo isto, 'The State I Am In'; o esta noite negligenciado álbum 'vermelho' a redimir-se com uma intensíssima 'The Stars of Track and Field'; do tempo dos primeiros EPs, uma 'Dog On Wheels' para arrebatar o coração.

Ladeado pelos fiéis escudeiros Sarah Martin (voz, violino, teclados, flauta...) e Stevie Jackson (guitarra, a pôr o rock no indie de Stuart), figuras da frente de uma banda que ascende a 9 músicos (trompete, teclados, baixo, mais guitarra, violoncelo, the whole shebang), o amigo Stuart (umas vezes ao piano, muitas vezes a cirandar de ponta a ponta do palco) percorreu o restante acervo (aquele que entrou século XXI adentro) com escolhas surpreendentes ('You Cover's Blown', uma canção de vários apetites que Stuart afirma não poder tocar em Inglaterra, onde é vista como demasiado longa e dançável; "toca mas é indie rock", dizem-lhe) e outras óbvias mas tremendamente bem-vindas ('Another Sunny Day', perfeição pop; 'Nobody's Empire', firme mas pungente), beijando a soul aqui e ali ('Funny Little Frog', 'Little Lou, Ugly Jack, Prophet John'). Ninguém sai daqui triste.

Stuart Murdoch, visivelmente agradado com o 'rumo dos acontecimentos' (uma plateia claramente interessada em estar ali, poucos telemóveis em riste), recordou o concerto de há 13 anos (no Coliseu dos Recreios), cantou sentado na borda do palco, dançou em cima do piano, lembrou o amor da mulher ("Piazza New York Catcher" foi escrita quando o casal ainda era "tímido"), brincou com um boneco que lhe foi oferecido, logo no início, por elementos da primeira fila. E, claro, chamou ao palco toda a gente para a monstruosa 'The Boy with the Arab Strap' - triunfalmente, o povo galgou cadeiras dos doutores como quem salta barreiras no 'track and field' e formou corpo de baile em cima do palco. As estrelas somos nós.

Alinhamento

Nobody's Empire

Sister Buddha

I Want the World to Stop

She's Losing It

Expectations

Sweet Dew Lee

Funny Little Frog

Piazza, New York Catcher

Little Lou, Ugly Jack, Prophet John

I Can See Your Future

Your Cover's Blown

Dog on Wheels

Another Sunny Day

The Boy With the Arab Strap

Jonathan David

The State I Am In

Encore

The Stars of Track and Field

Sukie in the Graveyard