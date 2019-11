Foi divulgado um tema inédito de George Michael, gravado pouco tempo antes da sua morte, em dezembro de 2016.

O tema tem como título 'This Is How (We Want You To Get High)', e mostra uma sonoridade mais próxima da música latina e do Mediterrâneo.

'This Is How (We Want You To Get High)' foi composto por George Michael em colaboração com James Jackman, e foi incluído em "Last Christmas", filme de Paul Feig inspirado pela música dos Wham!.

Ouça aqui: