Os Toy Dolls voltarão a Portugal em março de 2020. A banda punk britânica atua no Hard Club, no Porto, a 20 de março, e no Lisboa Ao Vivo, em Lisboa, a 21 do mesmo mês.

Liderada por Michael Algar (conhecido como 'Olga') desde outubro de 1979, a banda de Sunderland ficou popular pela sua versão da canção infantil 'Nellie the Elephant', lançada em 1982, tendo então conseguido chegar ao 4º lugar da tabela de singles do Reino Unido. Ao longo de 40 anos lançou 13 álbuns de originais - o mais recente é, precisamente, "Episode XIII", lançado este ano.

O espetáculo é organizado pela agência Hell Xis, terá início às 21h00 (com uma banda convidada para a primeira parte ainda por anunciar), estando os bilhetes estão à venda ao preço único de 20 euros.