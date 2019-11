Foi anunciada nova edição do Cascais Rock Fest, que se realiza a 24 e 25 de janeiro no Salão Preto & Prata do Casino Estoril. A organização está a cargo da Clap/-Box.

Do cartaz destaca-se o regresso dos históricos Stranglers a Portugal, que trarão consigo os velhos clássicos de uma já vasta carreira, como 'No More Heroes' ou 'Golden Brown'. Atuarão no sábado, 25.

Também Lita Ford marcará presença no evento, atuando na sexta-feira (24) naquela que será a sua estreia absoluta em Portugal. A ex-guitarrista das Runaways editou o seu último álbum, "Time Capsule", em 2016.

Crazy Lixx, Hot Stuff, Cutting Crew e Dare completam o cartaz do Cascais Rock Fest.

Os bilhetes serão colocados esta quarta-feira à venda, através da Ticketline e em locais habituais, com preços a anunciar.