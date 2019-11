Morreu Timi Hansen, antigo baixista dos Mercyful Fate e King Diamond. Tinha 61 anos e não resistiu à luta contra um cancro.

O músico fez parte dos Mercyful Fate entre 1981 e 1985 e entre 1992 e 1993, tocando também com os sucessores destes, os King Diamond - também o nome artístico do vocalista de ambas as bandas -, de 1985 a 1987.

Em agosto, Hansen anunciou que não se iria juntar aos seus companheiros na reunião dos Mercyful Fate, marcada para 2020, devido à doença.

À altura, o músico explicou que tinha o sonho de poder voltar a pisar um palco com a banda. "Se isso não acontecer, tratem bem do Joey Vera", o atual baixista dos dinamarqueses.

Através das redes sociais, King Diamond reagiu à morte do ex-colega. "Perdi um dos meus amigos mais queridos", escreveu. "Ele era o meu baixista preferido de sempre. Tive a sorte de o visitar, no seu apartamento, juntamente com outros amigos, e tivemos uma tarde em grande que nunca esqueceremos".