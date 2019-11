Os Metallica doaram 100 mil dólares (cerca de 100 mil euros) às vítimas dos incêndios que têm assolado o estado da Califórnia, nas últimas semanas.

A banda norte-americana anunciou essa doação no Twitter, dizendo que a mesma seria dividida entre o Wildfire Relief Fund e o Sonoma County Resilience Fund.

Os Metallica pediram, ainda, aos seus fãs para que se juntem a si neste ato de solidariedade.

"Quer ajudem com dinheiro, com comida, com roupa ou outros objetos, ou com o vosso tempo - fazendo voluntariado ou providenciando uma casa temporária - tudo ajuda", escreveram.

Em 2018, a banda doou esta mesma quantia às vítimas dos incêndios de então, e em 2017 deu um concerto de caridade em São Francisco, a sua terra natal.

Os Metallica têm sido notícia ao longo dos últimos tempos pela sua generosidade, doando 1,5 milhões de euros a instituições de caridade durante a sua última digressão europeia.

Antes da sua atuação no Estádio do Restelo, em maio passado, a banda doou 40 mil euros à Associação Joãozinho, com vista à construção de uma nova ala pediátrica no Centro Hospitalar de São João, no Porto.