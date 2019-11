Anunciada hoje, a nova compilação dos Xutos & Pontaés, que assinala os 40 anos da banda portuguesa, tem o seguinte alinhamento::



CD1:

1. Sémen – 1981 (álbum: 78/82)

2. Dantes – 1982 (álbum: 78/82)

3. Remar Remar – 1984 (single Remar Remar)

4. Longa se Torna a Espera – 1984 (single Remar Remar)

5. O Homem do Leme – 1985 (álbum: Cerco)

6. Conta-me Histórias – 1985 (álbum: Cerco)

7. Contentores – 1987 (álbum: Circo de Feras)

8. Não Sou o Único – 1987 (álbum: Circo de Feras)

9. Circo de Feras – 1987 (álbum: Circo de Feras)

10. Vida Malvada – 1987 (álbum: Circo de Feras)

11. N’América – 1987 (álbum: Circo de Feras)

12. A Minha Casinha – 1987 (single 7º Single)

13. Enquanto a Noite Cai – 1988 (álbum: 88)

14. À Minha Maneira – 1988 (álbum: 88)

15. Para Ti Maria – 1988 (álbum: 88)

16. Sou Bom – 1988 (álbum: 88)

17. Se Me Amas – 1989 (single Se Me Amas)

18. Submissão – 1989 (single Se Me Amas / Inimigos)

19. Tu Aí – 1990 – (single Inimigos)

20. Pêndulo – 1990 – (álbum: Gritos Mudos)

CD2:

21. Gritos Mudos – 1990 (álbum: Gritos Mudos)

22. Dia De S. Receber – 1992 (álbum: Dizer Não De Vez)

23. Chuva Dissolvente – 1992 (álbum: Dizer Não De Vez)

24. O Que Foi Não Volta A Ser – 1992 (álbum: Dizer Não De Vez)

25. Jogo do Empurra - 1993 (álbum: Direito ao Deserto)

26. Tonto – 1993 (álbum: Direito Ao Deserto)

27. Dá Um Mergulho – 1997 (álbum: Dados Viciados)

28. Negras Como A Noite – 1997 (álbum: Dados Viciados)

29. Para Sempre – 1998 (álbum: Tentação)

30. Fim Do Mês – 2001 (álbum: XIII)

31. Ai Se Ele Cai – 2004 (álbum: O Mundo Ao Contrário)

32. O Mundo Ao Contrário – 2004 (álbum: O Mundo Ao Contrário)

33. Desejo – 2004 (álbum: O Mundo Ao Contrário)

34. Quem É Quem – 2009 (álbum: Xutos & Pontapés)

35. Perfeito Vazio – 2009 (álbum: Xutos & Pontapés)

36. Tu Também – 2014 (álbum: Puro)

37. De Madrugada (Tu E Eu) – 2014 (álbum: Puro)

38. Duro – 2019 – (álbum: Duro)

39. Às Vezes – 2019 (álbum: Duro)

40. Mar de Outono – 2019 (álbum: Duro)