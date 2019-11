Dino D'Santiago, Rui Pregal da Cunha, Hélio Morais (Linda Martini, PAUS), Jimmy P e Tiago Nacarato são alguns dos compositores convidados para escrever canções para a edição de 2020 do Festival da Canção. A lista de nomes hoje avançada pela RTP, organizadora do evento, não contempla ainda os intérpretes nem os nomes das canções que estarão a concurso nas semifinais de 22 e 29 de fevereiro. A final realizar-se-á a 7 de março em local a anunciar.

Das 16 canções a concurso, 14 foram entregues a artistas com nome firmado, através de convite direto da organização, e duas resultam dos concursos "Masterclass" da Antena 1 - aberto a quem não tenha música editada até ao momento - e de uma escolha feita a partir de submissões públicas. Consulte abaixo a lista completa de compositores.

António Avelar Pinho

Blasted Mechanism

Dino D'Santiago

Elisa Rodrigues

Filipe Sambado

Hélio Morais

Jimmy P

João Cabrita

Marta Carvalho

Meera

Pedro Jóia

Rui Pregal da Cunha

Throes + The Shine

Tiago Nacarato

Cláudio Frank ("Masterclass" da Antena 1)

Dubio Feat. +351 (submissão pública)

No próximo ano, a Eurovisão, onde atuará o vencedor do Festival da Canção, realiza-se em Roterdão, na Holanda. As duas semifinais acontecem a 12 e 14 de maio e a grande final no dia 16 de maio.