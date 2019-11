O filho de Donald Trump editou um novo livro, "Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us", no qual defende o pai das acusações de racismo que lhe têm sido endereçadas.

Para Donald Trump Jr., o atual presidente dos EUA não pode ser racista, já que deixava os filhos na companhia de... Michael Jackson.

"Parece-me estranho que um 'racista' deixe os filhos ir de férias com um negro, estar na companhia do Michael Jackson", escreveu. "Se ele é racista, é um racista bizarro".

A relação de Trump ao "Rei da Pop" durou durante vários anos, tendo o músico vivido na Torre Trump, em Nova Iorque.

Em 2017, Ivana Trump, mãe de três dos filhos de Trump, escreveu o seu próprio livro - "Raising Trump" - no qual defende Jackson das acusações de longa data de que terá abusado sexualmente de menores.

"Nunca acreditei nisso. Ele nunca faria mal a ninguém", escreveu então.