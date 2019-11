"Cry", o novo álbum dos Cigarettes After Sex, entrou para a primeira posição do top nacional de vendas, com "Abbey Road" dos Beatles a segurar a vice-liderança e "Oitenta", de Carlos do Carmo, a subir até ao terceiro lugar. "Confidências (de um Homem Vulgar)", de João Pedro Pais, cai da liderança para o quarto posto.

Além dos Cigarettes After Sex, há dez outras novidades na tabela dos 50 mais vendidos: "Western Stars - Songs from the Film" de Bruce Springsteen estreia-se no quinto lugar; "Black Gold", best of dos Editors, entra para o 12º; "Yess" dos PAUS para o 14º; "Vol. 11 & 12" das Desert Sessions de Josh Homme para o 18º; "Francisca" de Francisca para o 22º; "Three Chords and the Truth" de Van Morrison para o 23º; "No Home Record" de Kim Gordon para o 24º; "Monte" de André Viamonte para o 25º; "Colorado" de Neil Young & Crazy Horse para o 28º; e "Once Upon a Mind" de James Blunt para o 47º.

1. Cigarettes After Sex - "Cry"

2. The Beatles - "Abbey Road"

3. Carlos do Carmo - "Oitenta"

4. João Pedro Pais - "Confidências (de um Homem Vulgar)"

5. Bruce Springsteen - "Western Stars - Songs from the Film"

6. Queen - "The Platinum Collection"

7. Panda e os Caricas - "Era Uma Vez... Panda e os Caricas"

8. C4Pedro - "The Gentleman"

9. Mariza - "Mariza"

10. David Carreira - "7"

O top de streaming é liderado por 'Essa Saia' de Bispo com Ivandro e conta com uma nova entrada entre os 10 temas mais escutados em solo português: 'Lose You to Love Me' de Selena Gomez sobe do 61º para o 5º lugar.

1. BISPO feat. Ivandro - 'Essa Saia'

2. Julinho KSD - 'Vivi Good'

3. Tones and I - 'Dance Monkey'

4. Travis Scott - 'Highest in the Room'

5. Selena Gomez - 'Lose You to Love Me'

6. Julinho KSD - 'Sentimento Safari'

7. Wet Bed Gang - 'Irresponsável'

8. Plutónio - 'Vergonha na Cara'

9. Plutónio - 'Lucy Lucy'

10. Julinho KSD - 'Hoji En Sa Tá Vivi'