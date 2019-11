Billie Eilish prometeu aos fãs divulgar uma canção nova na próxima semana. Numa "story" de Instagram partilhada hoje, a artista norte-americana disse "vão ter uma nova canção na semana que vem". Esta nova mensagem surge depois de recentemente ter revelado: "tenho duas canções inéditas a chegar que vocês nunca ouviram. Sejam pacientes!".

Além de música nova, Eilish tem também a caminho um novo vídeo para o tema 'Xanny', incluído no álbum de estreia, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Ainda não se sabe, no entanto, quando será divulgado o videoclip do novo single, que sucede ao sucesso 'Bad Guy' e 'All the Good Girls Go to Hell'.

A norte-americana regressa a Portugal, depois de um concerto esgotado em nome próprio na Altice Arena no início de setembro, para atuar na edição do próximo ano do festival NOS Alive. Recorde abaixo alguns dos excertos da entrevista que Eilish deu ao jornal Expresso aquando da sua primeira passagem por solo nacional.