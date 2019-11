Tal como sucedeu em 2018, a BLITZ terá uma recheada edição em papel no final deste ano. Além dos números especiais dedicados a festivais ou a grandes concertos como os dos U2, a BLITZ vai regressar às bancas com uma edição de 148 páginas em que são abordados todos os acontecimentos mais relevantes dos últimos meses e, claro, a eleição dos melhores do ano.

A revista especial estará à venda por €4,90 e nela se encontram, além dos 100 melhores álbuns de 2019, aqueles que foram considerados os acontecimentos do ano, marcado como de costume pela época festivaleira mas também por grandes concertos, revelações e reafirmação de estrelas consagradas, em disco ou no cinema.

Esta publicação estará à venda nos primeiros dias de dezembro e marca, como prometido, o retorno das edições em papel da marca BLITZ que, por estes dias, mantém abundante atividade online.

O site BLITZ e a presença da marca nas redes sociais - onde dispõe de mais de 225 mil seguidores no Facebook e 35 mil no Instagram - tem-se notabilizado pela sua alargada abrangência. Só na última semana alcançou 350 mil utilizadores no Facebook e, durante o mês de outubro, o site teve mais de dois milhões e 600 mil visitas, um crescimento de 89% face ao mesmo mês do ano anterior. Um tráfego que transforma o título BLITZ no maior em Portugal no que à informação sobre música e espetáculos diz respeito.

Esta quarta-feira assinalam-se os 35 anos da publicação da primeira edição do jornal BLITZ, chegado que foi às bancas a 6 de novembro de 1984.