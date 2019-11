O concerto dos Machine Head em Londres, no passado sábado, ficou marcado por um incidente invulgar.

Na segunda parte do concerto, quando a banda se preparava para interpretar "Burn My Eyes", o seu álbum de estreia, na íntegra, um membro do público arremessou uma pint de cerveja (cerca de meio litro) que atingiu em cheio a mesa de som, destruindo-a irremediavelmente.

Tal obrigou - após uma pausa de 20 minutos - ao cancelamento do restante espetáculo. Nas redes sociais, os Machine Head agradeceram aos fãs presentes, mas não deixaram de comentar a situação.

"Infelizmente, houve um idiota que atiou uma cerveja para cima da nossa mesa", pode ler-se. "O concerto teve que terminar, pelo que pedimos desculpa. Vocês mereciam melhor que isso, e devido a circunstâncias fora do nosso controlo, não o tiveram".

Veja o vídeo: