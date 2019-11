Em entrevista à Rolling Stone, Josh Homme recordou o dia em que pontapeou uma fotógrafa no rosto durante um concerto na Califórnia, em 2017.

Para o lider dos Queens of the Stone Age, o incidente "é uma parte muito pequenina do que já fiz na vida", não discorrendo mais sobre o assunto.

"Ninguém iria ouvir o que eu teria para dizer, por isso não disse nada. E não vejo motivos para o fazer agora", afirmou.

"Aquilo que se passou de facto não importa. Não foi um incidente grave como se tentou fazer parecer, nem é significativo para a minha vida de tudo o que já aconteceu".

Recorde o incidente: