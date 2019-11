O comediante britânico John Cleese, dos Monty Python, dará um espetáculo em Portugal no próximo ano.

Cleese atuará no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 7 de maio, trazendo consigo o espetáculo de stand-up comedy "Last Time to See Me Before I Die" - em tradução livre, "a última oportunidade para me verem antes de eu morrer".

Ao longo da sua carreira, e para além dos Monty Python, John Cleese ganhou fama também como criador e protagonista da série "Fawlty Towers", e como ator em filmes como "Um Peixe Chamado Wanda".

Os bilhetes deste evento organizado pela Everything Is New serão colocados à venda no próximo sábado, Os preços são os seguintes:

Cadeiras de Orquestra * 90€

Plateia AA * 75€

Plateia A - G * 65€

Plateia H - O * 55€

Plateia P - Z * 45€

Balcão Central * 40€

Balcão Lateral * 30€

Camarote 1.ª Frente * 30€

Camarote 1.ª Lado * 40€

Camarote 2.ª Frente * 45€

Camarote 2.ª Lado * 30€

Galeria * 20€