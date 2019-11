Os herdeiros de Michael Jackson adquiriram os direitos sobre todo o catálogo de Sylvester Stewart, mais conhecido como Sly Stone, mentor dos Sly and the Family Stone, uma das mais importantes bandas da história do funk e do R&B.

Os familiares do "Rei da Pop" irão, desta forma, passar a gerir toda a música de Sly Stone, detendo também 100% dos direitos de autor sobre a mesma fora dos Estados Unidos. Os valores do negócio não são conhecidos.

"Os Sly and the Family Stone foram uma força essencial para o esclarecimento e a mudança positiva, mensagens nas quais o Michael acreditava", afirmaram, em comunicado, John Branca e John McLain, co-executores testamentários de Jackson. "Ele reconhecia o génio do Stewart, e o poder das suas palavras e da sua música".

Os Sly and the Family Stone formaram-se em 1966, mesclando rock, funk, soul, R&B e consciência social numa só sonoridade, tendo alcançado a fama três anos mais tarde, com "Stand!", o seu quarto álbum de estúdio. Influenciaram, entre outros, músicos como Prince ou Miles Davis.