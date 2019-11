Os Einstürzende Neubauten vão dar dois concertos em Portugal no próximo ano. A banda alemã anunciou no site oficial a sua próxima digressão europeia, que terá paragens na Aula Magna, em Lisboa, a 25 de maio de 2020, e na Casa da Música, no Porto, a 26 do mesmo mês. Alemanha, Áustria, República Checa, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Suíça e Inglaterra serão os restantes países visitados.

A banda formada por Blixa Bargeld na República Federal da Alemanha, em 1980, revelou também que tem novo álbum a caminho. "The Year of the Rat" será o primeiro trabalho de originais do grupo desde 2007 (não contando com "Lament", de 2014, disco em que se reconstrói, em estúdio, uma performance), fazendo parte da presente formação, além de Blixa (que fez parte dos Bad Seeds, de Nick Cave, durante 20 anos), os músicos Alexander Hacke, NU Unruh, Jochen Arbeit and Rudi Moser - um 'line up' que, de resto, se mantém estabilizado há mais de vinte anos.



A última passagem dos Einstürzende Neubauten por Portugal data de 2015, no NOS Primavera Sound, realizado no Parque da Cidade do Porto.

Recorde as fotos desse concerto:

O concerto é uma produção da Lemon Live Entertainment, que comunica que os bilhetes estão à venda a partir de 7 de novembro, com preços que variam entre os 28 e os 39 euros.

Atualizado às 17h10 com referência ao preço dos bilhetes e à produtora do espetáculo