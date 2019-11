Biografias dos músicos Zé Pedro, David Bowie e Elton John são algumas novidades literárias deste mês.

Novembro traz a publicação de "Uma biografia" do cantor camaleónico David Bowie, artista que experimentou uma infinidade de estilos e definiu a cultura pop, por Maria Hesse e Fran Ruiz, bem como de "Zé Pedro, uma biografia", escrita por André Rito, que dá a conhecer a vida do guitarrista e fundador dos Xutos & Pontapés, numa edição ilustrada. Ambos são publicados pela Suma de Letras, chancela do Grupo Penguin Random House, que leva também este mês até às livrarias portuguesas, através da Companhia das Letras, "Essa gente", o mais recente romance de Chico Buarque, o primeiro depois da atribuição do Prémio Camões, uma tragicomédia que encara de frente o Brasil de agora.



O músico Elton John está também em destaque nas novidades literárias, com a publicação de uma autobiografia que conta de forma "franca e honesta os altos e baixos de uma vida dedicada à música": "Eu, Elton John" é publicado pela Porto Editora.

Recorde-se que no final de outubro foi publicado o primeiro volume da autobiografia dos Xutos & Pontapés, "À Minha Maneira, 1979 -1999". Ao longo da última década, Ana Ventura - que integrou a redação do jornal e da revista BLITZ entre 1998 e 2008 - falou com Gui, João Cabeleira, Kalú, Tim e Zé Pedro, sendo esta obra a primeira parte de uma "história oral" do grupo português. Em exclusivo, a BLITZ apresentou em pré-publicação um excerto de um dos primeiros capítulos do livro.

Com Lusa