Os Bauhaus deram no passado domingo o seu primeiro concerto em 13 anos. A banda britânica reuniu-se, com a sua formação original, para um espetáculo no Palladium, em Los Angeles.

O último concerto dos Bauhaus, antes de colocarem um novo ponto final na sua carreira (já haviam ditado o fim em 1983, reunindo-se em 1998 e 2005), tinha tido lugar no festival de Paredes de Coura, a 17 de agosto de 2006.

Em Los Angeles, a banda interpretou vários clássicos da sua carreira, como 'Bela Lugosi's Dead', 'God in an Alcove' ou 'She's In Parties', e ainda 'Ziggy Stardust', de David Bowie. Confira o alinhamento:

1. Rosegarden Funeral of Sores (John Cale)

2. Double Dare

3. In The Flat Field

4. A God in an Alcove

5. In Fear of Fear

6. Spy In The Cab

7. Terror Couple Kill Colonel

8. Swing The Heartache

9. She’s In Parties

10. Bela Lugosi’s Dead

11. Kick in The Eye

12. The Man With the Xray Eyes

13. Stigmata Martyr

14. Silent Hedges

15. Dark Entries

Encore

16. The Three Shadows Part II

17. Sister Midnight (Iggy Pop)

18. Telegram Sam (Marc Bolan)

19. Ziggy Stardust (David Bowie)

No ano passado, o vocalista Peter Murphy e o baixista David J revisitaram as canções dos Bauhaus numa digressão conjunta, que passou por Portugal, com atuações no festival EDP Vilar de Mouros, no Porto e em Lisboa.

Já este ano, Peter Murphy sofreu um ataque cardíaco que obrigou à sua hospitalização mas, menos de um mês depois, foi anunciada a reunião dos Bauhaus.

Em 2018, David J contava à revista Mojo que não via o seu vocalista desde a separação em Paredes de Coura. "O Pete [Murphy] estava muito sensível nessa altura e era cada vez mais difícil lidar com ele. O ambiente caiu a pique depois de vários problemas técnicos, mas estávamos a fazer o soundcheck em Utrecht [na Holanda] e as coisas soavam bem", recordou.

"De repente, o Pete começa a disparar verbalmente contra nós os três. Atirou o suporte de microfone contra o do Daniel. Depois sentou-se num monitor e murmurou as primeiras quatro canções. Eu perguntei: 'que m… é esta?'. Ele respondeu: 'alguém precisa de aprender a lição'. Estava a referir-se ao Daniel. Quando saímos de palco, a coisa rebentou com o Pete a vociferar 'eu dei-lhe a oportunidade de fazer o meu papel, mas ele não dá para isso'. O Daniel arrumou a sua guitarra e saiu. Eu sabia que ele estava a deixar a banda".

"Tínhamos de continuar com a digressão, caso contrário seríamos processados. Imagine-se o espírito... O último concerto era em Portugal, no festival de Paredes de Coura. Foi muito emotivo. Perto do fim, tocámos a 'All We Ever Wanted Was Everything', que é completamente sobre Northampton [cidade natal da banda]. A multidão cantou o refrão como um cântico de futebol, nós parámos de tocar e deixámos a coisa rolar. Chovia a cântaros, como se tudo aquilo fizesse parte de uma tumultuosa cena final de um filme. Depois do concerto, metemo-nos dentro de uma carrinha Nissan à espera da nossa boleia. Nenhum de nós queria ali estar, por isso fomos lá para fora fumar e beber à chuva, tentando evitar-nos uns aos outros. Viajámos em silêncio total até ao hotel. Não vejo o Pete desde então. E também já não vejo o Daniel há 12 anos", concluiu.