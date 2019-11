Chegou ao fim a série de televisão norte-americana "The Affair", do canal Showtime, exibida em Portugal no canal TV Séries.

O último episódio foi transmitido no passado domingo, e contou com uma versão de Fiona Apple para 'The Whole of the Moon', tema clássico dos Waterboys.

A canção original - lançada em 1985 no álbum "This Is The Sea" - foi usada no início do episódio, com direito a 'reprise' na versão de Apple que - sem mais spoilers - coloca um ponto final na trama, ao cabo de cinco temporadas.

Apple, que é também a autora de 'Container', a canção do genérico de "The Affair", está neste momento a preparar um novo álbum, que deverá sair em 2020.

Ouça aqui 'The Whole of the Moon' na versão de Fiona Apple:

Recorde 'Container', o tema da série "The Affair", aqui no genérico da quinta e última temporada: