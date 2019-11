Os Wolf Parade são a mais recente confirmação para o cartaz do NOS Alive. A banda canadiana atuará no dia 11 de julho, no Palco Sagres.

Este concerto marcará o regresso dos Wolf Parade a Portugal, após terem atuado no festival NOS Primavera Sound, em 2018. O seu último álbum, "Cry Cry Cry", data de 2017.

Formada em 2003, a banda regressou ao ativo em 2016, após cinco anos de pausa. Em fevereiro deste ano, os Wolf Parade viram-se reduzidos a um trio, após a saída do baixista Dante DeCaro.

Os Wolf Parade juntam-se, assim, aos anteriormente confirmados Da Weasel, Taylor Swift, Caribou, Two Door Cinema Club e Billie Eilish no cartaz do NOS Alive.

Os bilhetes para o festival encontram-se à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 69 euros (diário) aos 159 euros (passe).