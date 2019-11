Surma revelou hoje o tema 'Wanna Be Basquiat', primeira amostra de um EP com lançamento previsto para 28 de novembro.

Acompanhado por um vídeo de João Pombeiro, o tema espelha a admiração que Débora Umbelino, aka Surma, sente pelo artista Jean-Michel Basquiat (1960-1988).

“Fui influenciada pelo seu pensamento, pela estética, pelo modo de pôr as 'cartas todas em cima da mesa' no que toca ao que pensas e não ter medo de pôr em prática! Basquiat ajudou-me a explorar todas essas questões e não ter medo de pôr a minha 'voz' dentro de um universo meu e de descobrir o meu verdadeiro eu!“, explica Surma.



“Esta música foi a abertura para essa mesma sonoridade que andava à procura para o 'Antwerpen', deu-me essa garra de querer experimentar, descobrir e misturar variados géneros e composições! Basquiat foi essa influência para mim, e sempre será! Foi das primeiras músicas que fiz enquanto Surma e para mim... wanna be Basquiat ou até mesmo querendo ser um wannabe de Basquiat tem toda a lógica para mim!”



No novo EP, Surma reúne temas antigos, agora com uma nova roupagem. Em breve, a artista de Leiria fará uma digressão na China e lançará a sua discografia online e em vinil.