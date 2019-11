Teve lugar este domingo a cerimónia deste ano dos MTV EMAs, que premeiam o que se melhor se fez na música por todo o mundo.

A cerimónia teve lugar em Sevilha e contou com várias atuações, entre as quais a de Dua Lipa, que abriu a cerimónia com o seu novo single, 'Don't Start Now'.

Também a catalã Rosalía - que levou para casa o prémio de Melhor Colaboração - fez parte do leque de atuações, interpretando 'Di Mi Nombre' com um grupo de 52 dançarinas de flamenco

A grande maioria dos vencedores não esteve, no entanto, presente: Taylor Swift (prémios para Melhor Vídeo e Melhor Artista - EUA), Nicki Minaj (Melhor Artista - Hip-Hop), Martin Garrix (Melhor Artista - Eletrónica) e Billie Eilish (Melhor Canção e Melhor Artista Novo) foram ausências notadas.

Numa noite em que as mulheres dominaram, a grande derrotada acabou por ser Ariana Grande, que não venceu em nenhuma das sete categorias para as quais se encontrava nomeada. O prémio para o Melhor Artista - Portugal foi para o cantor Fernando Daniel.

Para a história fica também a performance dos sul-coreanos NCT 127, que se tornaram na primeira banda K-Pop a atuar nos MTV EMAs.

O fecho da noite esteve a cargo de Liam Gallagher, que levou para casa o prémio Ícone do Rock e que agradeceu à MTV por "reconhecer o [seu] génio", antes de cantar 'Once' e 'Wonderwall', clássico dos Oasis.

Veja a lista completa de vencedores:



Melhor Artista: Shawn Mendes

Melhor Vídeo: Taylor Swift – 'ME!' (feat. Brendon Urie)

Melhor Canção: Billie Eilish – “bad guy”

Melhor Colaboração: Rosalía + J Balvin – 'Con Altura' (feat. El Guincho)

Melhor Artista - Pop: Halsey

Melhor Artista Novo: Billie Eilish​

Melhor Visual: Halsey

Melhor Artista - Hip-Hop: Nicki Minaj​

Melhor Artista Ao Vivo: BTS

Melhor Artista - Rock: Green Day

Melhor Artista - Alternativo: FKA Twigs

Melhor Artista - Eletrónica: Martin Garrix​

Melhores Fãs: BTS

Prémio World Stage: Muse @ Bilbao, 2018

Prémio Push: Ava Max

Melhor Artista - EUA: Taylor Swift

Melhor Artista - Reino Unido: Little Mix

Ícone do Rock: Liam Gallagher



Melhor Artista - África: Burna Boy

Melhor Artista - Austrália: Ruel

Melhor Artista - Bélgica: MATTN

Melhor Artista - Brasil: Pabllo Vittar

Melhor Artista - Canadá: Johnny Orlando

Melhor Artista - Caraíbas: Anuel AA

Melhor Artista - Dinamarca: Nicklas Sah

Melhor Artista - Holanda: Snelle

Melhor Artista - Finlândia: JVG

Melhor Artista - França: Kendji Girac

Melhor Artista - Alemanha: Juju

Melhor Artista - China: Shen Zhou

Melhor Artista - Hungria: Király Viktor

Melhor Artista - Índia: Emiway Bantai

Melhor Artista - Itália: Mahmood

Melhor Artista - Japão: King Gnu

Melhor Artista - Coreia do Sul: ATEEZ

Melhor Artista - América Latina (Central): Sebastián Yatra

Melhor Artista - América Latina (Norte): Mon Laferte

Melhor Artista - América Latina (Sul): MENA

Melhor Artista - Nova Zelândia: JessB

Melhor Artista - Noruega: Sigrid

Melhor Artista - Polónia: Roksana Węgiel

Melhor Artista - Portugal: Fernando Daniel

Melhor Artista - Rússia: Maruv

Melhor Artista - Sudeste Asiático: Jasmine Sokko

Melhor Artista - Espanha: Lola Índigo

Melhor Artista - Suécia: Avicii

Melhor Artista - Suíça: Loredana