Eddie Vedder voltou a juntar-se aos Red Hot Chili Peppers, durante um concerto de beneficência que teve lugar no passado sábado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O líder dos Pearl Jam uniu-se à banda de Anthony Kiedis para interpretar 'Purple Rain', de Prince, e 'All Along the Watchtower', de Bob Dylan, num espetáculo cujas receitas reverteram para o Silverlake Conservatory of Music, fundado por Flea em 2001.

O momento teve lugar no encore, já depois de curtas atuações por parte dos Red Hot Chili Peppers e de Eddie Vedder, que tocou a solo vários temas dos Pearl Jam.

Veja os espetáculos completos (Eddie Vedder toca com os RHCP a partir dos 45:13):