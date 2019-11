Depois de dois concertos com os Ornatos Violeta, no Porto, há poucos dias, Manel Cruz regressa hoje a Lisboa para dar um concerto a solo.

O espetáculo acontece no Casino Lisboa, no âmbito do ciclo Arena Live.

De entrada livre, o concerto de Manel Cruz deverá centrar-se em “Vida Nova”, o disco a solo que lançou este ano, e começa às 22h.

Nas próximas semanas, pelo mesmo local passarão Valas com convidados (11 de novembro), Miguel Ângelo com convidados (18 de novembro), Cuca Roseta (25 de novembro), Stereossauro com convidados (2 de dezembro), Dino D'Santiago (9 de dezembro), The Black Mamba com Aurea como convidada (16 de dezembro), Gospel Collective (25 de novembro) e Matias Damásio (31 de dezembro).

Veja aqui a reportagem do primeiro concerto dos Ornatos Violeta na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 31 de outubro.