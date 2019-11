O ator norte-americano Brian Tarantina foi encontrado morto no seu apartamento, em Manhattan, no passado sábado. Tinha 60 anos.

O seu corpo foi descoberto pela sua sobrinha pouco após a meia-noite, junto a um pó branco ainda não identificado. Segundo o website TMZ, as autoridades suspeitam de que Tarantina possa ter sofrido uma sobredose de drogas.

O ator tinha uma vasta carreira em televisão e no cinema, sendo sobretudo conhecido pelos seus papéis em séries como "The Marvelous Mrs. Maisel", "Tal Mãe, Tal Filha" e "Lei & Ordem".

Contracenou, também, com Johnny Depp e Al Pacino em "Donnie Brasco", filme de 1997.

A produção de "The Marvelous Mrs. Maisel" já reagiu à morte de Brian Tarantina, com uma publicação no Twitter onde agradece ao ator "por todas as gargalhadas".