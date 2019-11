Chino Moreno garantiu, em nova entrevista, que o novo álbum dos Deftones irá ser editado em 2020.

Em declarações à estação de televisão NBC 7 San Diego, o vocalista da banda norte-americana revelou que esta já se encontra a trabalhar no sucessor de "Gore", de 2016, há cerca de um ano.



"Não nos andamos a trancar num estúdio até que [o álbum] esteja acabado", contou. "Estamos a desfrutar de o compor. Tem sido um processo fixe: juntamo-nos, trabalhamos durante umas semanas, quer estejamos só a fazer barulho ou a ter ideias, e depois vamos todos para casa e voltamos mais tarde para trabalhar nelas mais um bocado".

"Durante o verão, fomos para estúdio e gravámos material suficiente para um disco", continuou. "A música estava praticamente feita, e nos últimos meses temos trabalhado nas letras, nas melodias e nas vozes. É aí que nos encontramos de momento".

Apesar de não ter avançado com uma data específica, Chino Moreno espera que o novo álbum dos Deftones seja lançado no início do ano. "Sinto que se der uma data exata ou especular sobre quando sairá, ficaremos presos a isso", disse.

"Vai sair no ano que vem, de preferência no início do ano. O que nos interessa é garantir que soa bem. Mal saia iremos andar a tocá-lo durante dois / três anos, por isso queremos ter a certeza de que está perfeito e deixar toda a gente contente - nós próprios incluídos".