Os Prophets of Rage anunciaram o seu fim, após o anúncio de que os Rage Against the Machine se irão reunir em 2020.

A superbanda formada por três elementos dos Rage Against the Machine e pelos rappers Chuck D e B-Real irá abandonar imediatamente os palcos, tendo o anúncio sido feito pelo frontman dos Cypress Hill, no Instagram.

"Quero agradecer aos fãs que nos apoiaram durante este tempo que estivemos juntos. Tem sido uma honra levar o rock a palcos e pessoas de todas as idades com estes tipos", escreveu.

"Estar ao lado do Chuck D e do Tom [Morello] foi incrível. Foi bom enquanto durou, e espero que tenhamos deixado uma boa impressão, que a música tenha sido uma fonte de inspiração para aqueles que precisavam. Juntámo-nos com esse objetivo".

Também Chuck D se despediu dos fãs, escrevendo no Twitter que os Prophets of Rage tinham como missão "algo maior que o indivíduo". "Aquecer o lugar para o Zack de La Rocha, dar poder à mensagem durante mil dias, foi uma missão verdadeira e honrada", disse.

Recorde-se que os Prophets of Rage passaram este ano por Portugal, tendo atuado no festival EDP Vilar de Mouros, naquele que foi um dos concertos considerados pela BLITZ como dos melhores do festival.