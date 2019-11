Os Kiss irão regressar a Portugal em 2020, para um concerto inserido na sua digressão de despedida.

A histórica banda norte-americana irá atuar em Lisboa no dia 7 de julho, não tendo sido avançados para já mais detalhes. A notícia é dada pelo website Ultimate Classic Rock.

Esta foi uma de 75 datas anunciadas este domingo pelos Kiss, a bordo do cruzeiro Norwegian Pearl, onde se encontram para o evento anual Kiss Kruise.

A banda de Paul Stanley e Gene Simmons anunciou, também, a data e o local para aquele que será o seu último concerto de sempre: 17 de julho de 2021, em Nova Iorque.

A última passagem dos Kiss por Portugal data de 2018, quando os norte-americanos atuaram no Estádio Municipal de Oeiras, juntamente com os Megadeth. Recorde aqui a reportagem desse concerto e veja as fotos: